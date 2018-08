Tunisie: le dinar poursuit sa dégringolade inquiétante

La baisse du dinar tunisien par rapport aux principales devises (euro, dollar, etc.) se poursuit. L’euro pourrait franchir la barre de 3,20 dinars tunisiens. Cette dépréciation a des effets négatifs sur l’économie tunisienne et inquiète de plus en plus les opérateurs.

Par Karim Zeidane