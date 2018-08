© Copyright : DR

L’Etablissement des Moutawifs (Guides) des pèlerins des pays arabes a exprimé sa parfaite compréhension quant aux souffrances subies par les pèlerins marocains à Mina, Arafat et Mouzdalifa, a indiqué le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, le ministère indique que suite à l’entretien téléphonique qu’a eu le ministre des Habous et des affaires islamiques avec le ministre saoudien du Haj et de la Omra, une réunion d’urgence s’est tenue à la Mecque vers 19H00 (heure locale) entre la délégation marocaine pour le Haj et l’Etablissement des Moutawifs des pèlerins des pays arabes au sein du siège de ce dernier, au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue les dysfonctionnements qu’a connue la saison du Haj de cette année en ce qui concerne l’alimentation et le logement à Mina et le transport à Arafat.

Après ample examen de tous ces aspects, l’Etablissement des Moutawifs des pèlerins des pays arabes a dit comprendre parfaitement les souffrances endurées par les pèlerins marocains tant à Mina, Arafat et Mouzdalifa, souligne le communiqué, ajoutant que les deux parties ont convenu d’établir un PV conjoint pour déterminer les responsabilités dans les dysfonctionnements enregistrés.