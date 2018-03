© Copyright : DR

Un journaliste slovaque qui enquêtait sur une affaire de corruption au plus haut niveau dans le pays, impliquant la mafia italienne et des politiques, a été assassiné.

Le journaliste slovaque assassiné, Jan Kuciak, enquêtait sur une affaire de corruption au plus haut niveau dans le pays, impliquant la mafia italienne et des politiques, a indiqué mercredi le portail d'information en ligne pour lequel il travaillait et qui a publié, avec d'autres médias, une version inachevée de son article.

Le meurtre de Jan Kuciak, 27 ans, travaillant pour le site d'information aktuality.sk, appartenant à l'Allemand Axel Springer et au Suisse Ringier, a créé un choc en Slovaquie et a entraîné des démissions dans les milieux gouvernementaux.

Le journaliste assasiné s'était spécialisé dans les affaires de corruption, dont celles concernant les possibles liens entre le monde des affaires et le parti SMER-SD du Premier ministre Robert Fico.

Mercredi, trois proches collaborateurs de Robert Fico ont présenté leur démission, dont le ministre de la Culture Marek Madaric et Maria Troskowa, une conseillère du Premier ministre que Jan Kuciak soupçonnait de liens avec un homme d'affaires impliqué, selon lui, dans les activités de la mafia calabraise 'Ndrangheta.

De son côté, l'opposition a réclamé la démission du ministre de l'Intérieur et du chef de la police, leur reprochant de ne pas avoir pris au sérieux les menaces envers le journaliste.

A son tour, Robert Fico a accusé l'opposition d'utiliser le meurtre à des fins politiques.

Les corps du journaliste, tué d'une balle dans la poitrine, et de sa compagne, Martina Kusnirova, touchée à la tête, ont été découverts dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l'est de Bratislava, suscitant des craintes pour la liberté de la presse et sur le niveau de la corruption en Slovaquie.

Le journal électronique aktuality.sk et d'autres médias ont publié une version inachevée de l'article de Jan Kuciak, portant sur les relations présumées dans le monde politique d'hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à 'Ndrangheta qui opèrerait dans l'est de la Slovaquie.

"Deux personnes proches d'un homme arrivé en Slovaquie alors qu'il était accusé dans une affaire de mafia en Italie ont un accès quotidien au Premier ministre" slovaque, y écrivait notamment Jan Kuciak, ajoutant que "les Italiens liés à la mafia ont trouvé un second foyer en Slovaquie: ils ont commencé à faire des affaires, recevoir des subventions, collecter des fonds européens, mais surtout établir des relations avec des personnalités politiques influentes, jusqu'au gouvernement slovaque".

Niant fermement toute implication dans ces crimes, Mme Troskova, 30 ans, et Viliam Jasan, le responsable de la gestion des crises, ont annoncé mercredi qu'ils quittaient leurs postes le temps de l'enquête sur le double assassinat.

"Comme on a abusé de (l'usage de) nos noms dans la lutte politique contre le Premier ministre Robert Fico, nous avons décidé de quitter nos postes gouvernementaux jusqu'à ce que l'enquête sur cette affaire soit terminée", ont-ils fait savoir dans un communiqué.