Sénégal: un système carcéral à l’agonie

Le décès, cette semaine non encore élucidé, d’un septuagénaire à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, et de deux détenus, dans des conditions troubles, à la prison de Reubeuss, relance le débat autour des conditions de détention.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé