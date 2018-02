Sénégal: un réseau de trafic d'esclaves en Libye démantelé

L'un des complices d’un certain Adama Mbaye, trafiquant présumé d’esclaves entre le Sénégal et la Libye, a été cueilli à Touba. La Brigade de recherche et d'investigation l’aurait déniché chez une famille religieuse de la ville.

Par Malick Maram Ndiaye et Moustapha Cissé