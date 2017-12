Sénégal. Terrorisme: les terribles aveux de Makhtar Diokhané qui enfoncent l’imam Ndao

Jihadistes sénégalais.

© Copyright : DR

Makhtar Diokhané, le plus redoutable des jihadistes arrêtés au Sénégal, passe aux aveux. On apprend qu'il y avait beaucoup d’argent en jeu, que l’imam Ndao aurait participé à des réunions jihadistes et qu'il était question d’un camp d’entraînement à Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé