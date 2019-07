Sénégal: Reporters sans frontières et Amnesty International exigent la libération du journaliste Adama Gaye

Reporters sans frontières et Amnesty International ont réagi à l’arrestation du journaliste et consultant ce lundi. La Division des investigations criminelles brandit l’Article 256 du code pénal et lui reproche «la diffusion des écrits contraires aux bonnes mœurs et d’offense au chef de de l'Etat".

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé