Sénégal: la société civile appelle à manifester contre la révision de la Constitution

© Copyright : DR

La Cellule orientation et stratégie (C.O.S/M23), One Million March, Forces démocratiques du Sénégal, Vision citoyenne et FRAPP France dégage vont manifester, ce samedi 4 mai, devant l’Assemblée nationale. Ils veulent empêcher le vote du projet de loi de révision de la Constitution sénégalaise.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé