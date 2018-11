Sénégal. Forum international de Dakar: développement durable, cybersécurité et G5 Sahel au menu

Dakar, la capitale du Sénégal abrite ces 5 et 6 novembre le 5e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La coopération, le développement durable au Sahel et la cybersécurité sont au menu. Actualité oblige, la Force G5 Sahel et son financement seront aussi débattus.

Par Kofi Gabriel