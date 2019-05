Sénégal. Faits divers: trois meurtres sordides choquent les Sénégalais

© Copyright : DR

A Dakar, le corps d’une femme a été retrouvé dans le marché de Ouakam, à Tambacounda, Binta Camara a été étranglée et abandonnée chez son père, et à Thiès, la jeune Coumba Yade a été violée et poignardée... Ces meurtres ont suscité un grand émoi, en cette période de ramadan.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé