Sénégal-Etats-Unis: vers la fin des poursuites visant Cheikh Tidiane Gadio

© Copyright : DR

Mis en cause pour "présomption de corruption" par la justice américaine, le député Cheikh Tidiane Gadio, ancien chef de la diplomatie sénégalaise, devrait bientôt être mis hors de cause et bénéficier d’une extinction des poursuites.