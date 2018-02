Sénégal. Echec de la rencontre de Dakar: les francs-maçons français menacent

Le Grand Orient de France a du mal à accepter l’annulation du sommet des Rencontres humaines et fraternelles d’Afrique et de Madagascar à Dakar. La plus grande loge maçonnique de France parle de «manœuvres liberticides» et profère des menaces contre le Sénégal.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé