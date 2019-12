Sénégal. Démantèlement d'un réseau de détournement d'appels internationaux tenu par deux Egyptiens

Encore une énorme fraude sur les appels internationaux : une affaire qui met cette fois, en cause, deux ressortissants égyptiens. G. Akram et H. Amir ont été interpellés à Dakar et sont à présent placés en garde-à-vue.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé