Sénégal: condamné en appel, Khalifa Sall privé de la présidentielle de 2019

Le maire de Dakar Khalifa Sall a été condamné jeudi en appel à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux, une décision qui confirme la peine infligée en première instance et l'écarte de la course à l'élection présidentielle sénégalaise.