Sénégal: à peine réélu, Macky Sall entame une vaste révision de la Constitution

Macky Sall.

Le projet de loi portant révision de la Constitution a été déposé à l’Assemblée nationale. S'il est adopté, il n'y aura plus de motion de censure entrainant la démission du gouvernement. Le poste de Premier ministre sera supprimé et le président ne pourra plus dissoudre l’Assemblée nationale.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé