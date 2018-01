© Copyright : AFP

L'Arabie saoudite a intercepté vendredi 5 janvier un nouveau missile balistique au-dessus d'une province frontalière du Yémen, après l'annonce par les rebelles yéménites d'un tir contre le royaume saoudien.

Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, sont en guerre contre le pouvoir au Yémen, aidé militairement depuis 2015 par une coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite. Ils ont affirmé le matin avoir tiré un missile sur la province saoudienne de Najrane, dans un communiqué publié par leur télévision, Al-Massirah TV.

Selon la télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya, la défense anti-aérienne a intercepté le missile balistique au dessus de Najrane. Elle n'a fourni aucune autre précision. Il s'agit du troisième missile balistique tiré par les rebelles yéménites contre l'Arabie saoudite depuis le 4 novembre.

Les deux premiers missiles tirés en novembre et en décembre ont été interceptés au dessus de la capitale saoudienne Ryad, l'un avait ciblé l'aéroport international et l'autre le palais Yamama, la résidence officielle du roi Salmane.

Les autorités saoudiennes accusent l'Iran, qui dément, d'armer les Houthis et ont mis en cause ce pays dans les deux premiers tirs de missiles. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, dont les relations diplomatiques sont rompues, sont les deux poids lourds rivaux au Moyen-Orient.

La coalition sous commandement saoudien intervient au Yémen depuis mars 2015 en soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi, chassé de Sanaa par les Houthis qui se sont emparés de la capitale yéménite en septembre 2014 ainsi que de vastes portions du territoire.

Plus de 8.750 personnes ont été tuées dans la guerre depuis 2015.