© Copyright : AFP

Les autorités des Emirats Arabes Unis (EAU) ont rétabli, jeudi, les mesures suivies pour les vols reliant la Tunisie aux Emirats, suspendus depuis fin décembre suite à une vive controverse autour d'une mesure ciblant les Tunisiennes, souligne le ministère tunisien du Transport.

Dans un communiqué, le ministère tunisien annonce "la reprise des vols de la compagnie Emirates de et vers Tunis (...) suite à la levée des mesures d'interdiction contre les citoyennes tunisiennes et après des contacts avec les Emirats à différents niveaux".

Un accord a été trouvé pour que la compagnie émiratie "s'engage à respecter le droit et les accords internationaux", indique-t-on de même source.

Le site officiel de l'agence de presse émiratie «WAM» relève, en citant le ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, que "cette décision intervient dans le cadre des relations bilatérales avec la république tunisienne sœur et du souci d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, dans le cadre de la prévention aussi large que possible des dangers et menaces et à la lumière de la coopération sécuritaire intensive et des renseignements obtenus du côté tunisien".

Le ministère tunisien des transports avait décidé, le 24 décembre dernier, de suspendre les vols de la compagnie aérienne Emirates de et vers la Tunisie "dans l'attente d'une solution adéquate à l'activation de ses vols conformément aux conventions internationales".

Cette décision intervenait après la mesure prise le 22 décembre dernier par cette compagnie d'interdire aux Tunisiennes de prendre ses vols à destination de Dubaï sans préciser les raisons, rappelle-t-on.