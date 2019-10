© Copyright : DR

Réagissant à l'issue du second tour de la présidentielle tunisienne, qui a donné Kaïs Saïed largement vainqueur (avec 76,90 des voix), le candidat malheureux Nabil Karoui a reconnu dimanche soir sa défaite, déplorant toutefois ne pas avoir eu les mêmes chances que son rival pour mener sa campagne.

Plus de 60% des électeurs tunisiens ont voté au second tour de l'élection présidentielle tunisienne, qui a mis aux prises le juriste Kaïs Saïed et le publicitaire Nabil Karoui.

Réagissant à l'issue du second tour, qui s'est déroulé ce dimanche soir, le candidat malheureux Nabil Karoui a reconnu sa défaite, estimant toutefois avoir fait les frais d'"inégalités des chances" face à son rival, lors du déroulement de la campagne pour le second tour.

Nabil Karoui, qui était incarcéré depuis mi-août dernier pour fraude fiscale, a été libéré à quatre jours du second tour du scrutin. Pour rappel, ce magnat des médias avait en vain demandé le report du second tour.

Aux dernière nouvelles, M. Kaoui a refusé de "féliciter" Kaïs Saïed pour sa victoire à l'issue du second tour.