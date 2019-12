© Copyright : DR

Le chanteur libanais Saad Ramadan a diffusé sur son compte Instagram une photo le réunissant avec l'un des candidats à la présidence algérienne, Azzedine Mihoubi, accompagnée d’un message de soutien appuyé. Les internautes algériens ne décolèrent pas.

Saad Ramadan ne croyait pas si bien faire, et écrire. En apportant son soutien au candidat du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, il s’est attiré les foudres de nombreux Algériens.

Dans un message posté hier, samedi 7 décembre, sur son compte Instagram, le chanteur écrit: «je souhaite de tout mon cœur le succès au candidat ami à la présidentielle de l’Algérie aimée, Azzedine Mihoubi».

Et d’ajouter, pour étayer son propos: «qui connait de près Mihoubi, connait sa modestie, sa culture, son amour et abnégation pour sa patrie et son peuple».

Les propos de l’artiste libanais ont suscité une grande polémique auprès d’internautes algériens, lesquels disent non à la présidentielle prévue pour le 12 décembre.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires ne sont pas tendres, doux euphémisme- certains allant même jusqu’à lui suggérer de «s’intéresser plutôt à ce qui se passe dans son pays, le Liban, également en proie à de forts mouvements de contestation».

Aussi, des internautes bien avisés n’ont pas manqué de rappeler le lien unissant le chanteur et le candidat lorsque ce dernier était ministre de la Culture et qu’il invitait des artistes étrangers en Algérie «en les comblant d’argent et de présents».