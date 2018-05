Pourquoi l’Algérie inquiète la France

Marée de jeunes Algériens agglutinés devant les services consulaires français pour décrocher le visa-sésame!

L’Algérie compte le deuxième plus grand nombre de ressortissants en situation irrégulière en France et plus de dix mille Algériens sont interpellés chaque année par les services hexagonaux, alerte le directeur central de la Police aux frontières française, devant le Sénat français. Les raisons.