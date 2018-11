© Copyright : DR

La Russie a souligné mardi que "l'accord de Skhirat constitue la seule base d'un règlement à long terme de la situation en Libye". Détails.

"Toutes les parties en Libye doivent rechercher des compromis sur la base de l'accord de Skhirat, qui constitue la seule base d'un règlement à long terme de la question, comme mentionné dans la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n ° 2434 du 13 septembre dernier", a déclaré Serguei Prikhodko, membre du cabinet du Premier ministre russe, dans une déclaration publiée par l'agence de presse TASS.

La Russie estime qu’"il n'existe aucune autre alternative aux négociations directes dans le processus libyen et toutes les parties doivent poursuivre le dialogue et rechercher des solutions satisfaisantes", ajoutant que "l'un des principaux obstacles au règlement de la situation en Libye est l'insécurité et la présence sur le territoire de nombreux groupes terroristes comme Daech et Al-Qaida".

Le responsable russe a souligné "la nécessité d'établir une base législative unifiée en Libye, en vue d'organiser des élections générales dans le pays", mettant l'accent sur l'importance de la mise en place de conditions externes favorables au processus politique libyen conformément au "Plan d'action" des Nations Unies pour la Libye.

"Toutes les parties libyennes impliquées dans le processus de réconciliation nationale sont appelées à faire preuve de bonne foi et à oeuvrer pour surmonter les divergences pour une nouvelle Libye", souligne le responsable.