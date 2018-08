© Copyright : DR

Le conducteur d'une voiture-bélier a foncé mardi sur des cyclistes et des piétons devant le Parlement à Londres, faisant plusieurs blessés avant de percuter une barrière de sécurité et être arrêté par les policiers présents sur place, a annoncé la police locale.

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est détenu pour "soupçon d'actes terroristes", a déclaré à la presse le chef des services antiterroristes, Neil Basu.

"Il ne coopère pas à l'heure actuelle", a ajouté Neil Basu, soulignant que "la priorité" des forces de l'ordre était d'établir son identité et son mobile. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une femme "dans un état grave" mais "pas en danger de mort", et un homme qui a déjà pu sortir de l'hôpital, a-t-il ajouté, faisant savoir qu'une troisième personne a été traitée sur place.

Sur les lieux, une dizaine de voitures de police et au moins trois ambulances étaient garées, de même que des artificiers et des chiens policiers. Cette attaque est survenue un peu plus d'un an après un attentat semblable au même endroit, le 22 mars, où une voiture-bélier a fauché des piétons sur le Westminster Bridge qui mène au Parlement, faisant cinq morts.

Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont quatre revendiqués par le groupe Etat islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés.

Depuis cette vague d'attentats, des barrières de sécurité en béton et en acier ont été installées tout autour des grilles du Parlement et sur les trottoirs menant au pont, ainsi que dans plusieurs autres endroits de la métropole.