Pétrole: Bank of America Merrill Lynch estime que le cours du baril peut tomber à 30 dollars

Les cours du baril de pétrole pourraient chuter encore plus lourdement dans les semaines et mois à venir. Selon les analystes de Bank of America Merrill Lynch, la branche banque d’investissement de Bank of America, le cours du baril de pétrole pourrait tomber à hauteur de 30 dollars, voire moins.

Par Kofi Gabriel