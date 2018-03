© Copyright : DR

La non-invitation d’Alger à la conférence franco-sahélienne, tenue vendredi 16 mars à Niamey, au Niger, met en évidence l’exaspération de la région face au rôle trouble d’Alger, accusée de protéger et utiliser des terroristes, dont l’ex-chef des Ansar Eddine, Iyad Ag Ghali.

L’Algérie, qui a des frontières avec les pays sahélo-sahariens, se voit à nouveau refuser la participation à une conférence sécuritaire régionale, tenue vendredi dernier à Niamey, au Niger. L’absence de ce pays, qui se gargarise d’être «une puissance régionale», n’est pas un fait nouveau, du moins depuis l’investiture du nouveau président français, Emmanuel Macron, en mai 2017. Cette mise à l’écart exprime l’exaspération non seulement de la France mais aussi des pays avec lesquels l’Algérie partage ses longues frontières (Mali, Niger et Mauritanie) quant à l’implication des services algériens dans ce qui se passe dans la poudrière sahélo-saharienne.



Interrogé par un journaliste, lors de la dernière rencontre de Niamey, le ministre français de l’Intérieur, s’est vu embrassé et s’est contenté d'imputer cette mise à l’écart aux organisateurs de cette grand-messe. «Vous savez, c’est le ministre de l’Intérieur du Niger et le G5 qui a invité aujourd’hui les participants», a-t-il affirmé, en guise de réponse. Loin d’être convaincant, Gérard Colomb s’est vu enfoncer le clou par un autre journaliste qui l’a interpellé sur «la protection qu’apporterait l’Algérie à Iyad Ag Ghali, l’un des terroristes les plus recherchés par la France, auteur du dernier acte terroriste au Burkina Faso». «La France soupçonne qu’Iyad Ag Ghali bénéficie de la protection des Algériens. Est-ce que l’Algérie a un double discours?», a demandé un confrère français. «La France ne soupçonne rien, elle veut des vérités établies. Nous ne savons pas aujourd’hui où se trouve effectivement ce chef terroriste», a répondu le ministre français de l’Intérieur. Iyad Ag Ghali dirige Nusrat al-islam wal Muslimin -Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM)- qui fédère plusieurs groupuscules terroristes actifs au niveau du Sahel.



Une réponse d’autant plus évasive que côté officiel algérien, il n’y a pas, comme d’habitude, de réaction à ces affirmations-accusations. Ce silence nourrit davantage les inquiétudes de l'Hexagone et les pays du voisinage de l'Algérie. Il y a quelques jours, le patron du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak Khiame, déplorait encore une fois «l’absence de coopération» de la part d’Alger sur le volet du terrorisme essaimant dans la région. E ce n'est pas tout! «La presse française a fait ces derniers mois un réel forcing pour faire passer "sa certitude" (ou celle des services français ?) que le chef djihadiste targui (Ndlr, Iyad Ag Ghali) se trouve en Algérie», rapporte notre confrère «Mondafrique».

Ce retour “médiatique” d’Iyad Ghali, explique la même source, est lié à la situation troublée au nord du Mali et dans le Sahel en général et aux difficultés rencontrées par les troupes françaises engagées dans l’opération Barkhane à venir à bout des groupes djihadistes.

Terrorisme, le double jeu d’Alger

Si aucun chef terroriste n’a pu jusqu’ici être arrêté dans la bande sahélo-saharienne, malgré l’engagement militaire de la France (Opération Serval de 2013 ou encore celle qui a cours aujourd’hui sous le nom de Barkhane), ou plus encore celui des Américains, ce n’est surtout pas le fruit du hasard. Il n’y a pas qu’Iyad Ag Ghali, chef des ex-Ansar Eddine, implantés dans la ville de Gao, au nord du Mali, et qui ont été à l’origine de l’assaut donné contre Bamako en 2013 qui a été lui-même à l’origine de l’opération française «Serval». Il y a aussi Mokhtar Belmokhtar, dont ni les services français, encore moins les Américains, n’ont pu trouver des traces. «Al Aâwar» (le borgne), -ainsi est-il connu, ce natif d’Annaba, fidèle habitué du défunt DRS (Département du renseignement et de la sécurité, devenu DSS (Département de la sécurité et de la surveillance dirigé par le général Athmane Tartag), ne serait-il pas (aussi) un «protégé» d’Alger?

Toujours est-il que les discours «antiterroristes» d’Alger cachent des pratiques assassines qui valent à la région autant de drames que des civils innocents paient de leur vie. Un double jeu que l’Occident a intérêt à dénoncer ouvertement, car, faut-il le préciser, personne n’est à l’abri du feu terroriste. Le salut général dépend de l’audace de dire la vérité en nommant le parrain de ce jeu de massacre auquel Alger ne peut continuer de se livrer impunément.