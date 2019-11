Nigeria. Priorité à l'hygiène: le gouvernement met enfin en place des toilettes publiques

© Copyright : DR

Le Nigeria est l’un des Etats du monde où le plus grand nombre de personnes défèquent dans la rue, plus de 46 millions d’individus sont concernés. Le gouvernement veut y mettre fin et construira des toilettes publiques dans tous les lieux publics. Les fautifs seront quant à eux sanctionnés.