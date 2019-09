Nigeria. Pétrole: 22 millions de barils volés en six mois

Entre début janvier et fin juin 2019, plus de 122.000 barils de pétrole auront ainsi été volés, et ce, au quotidien. Une situation qui constitue un manque à gagner de l'ordre de plus de 1,32 milliard de dollars pour un seul semestre. Explications.

Par Kofi Gabriel