De fortes chutes de neige accompagnées par de fortes averses de pluie et des rafales de vent sont attendues ce jeudi dans 38 provinces du pays ibérique, indique l'Agence espagnole de météorologie (AEMET).

L'alerte rouge pour "risques extrêmes" de fortes chutes de neige a été déclenchée dans les provinces des Asturies, Palencia et Leon (nord de l'Espagne), où le cumul de neige attendu pourrait atteindre 40 centimètres (cm), précise l'Agence, notant que de fortes vagues, dont la hauteur avoisinerait les 10 mètres, s'abattront sur la côte nord de la péninsule ibérique, notamment à La Corogne et à Pontevedra.

Les provinces de Lugo, Cantabrie, Zamora, Burgos, Ávila, Ségovie ont, quant à elles, été placées en alerte orange pour risque de fortes chutes de neige, où le cumul de neige pourrait osciller entre 10 et 20 cm, note la même source, relevant que le risque d'avoir de fortes chutes de neige est faible (alerte jaune) aux provinces d'Orense, Soria, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarre et à La Rioja.

De fortes précipitations sont attendues sur la province des Asturies, où le cumul de pluie pourrait atteindre 40 mm en 12 heures.

Le vent soufflera sur les provinces de Galice, Castille et León, La Rioja, Valence, Alicante, Murcie, Albacete, Jaén, Grenade, Almería et Málaga, ainsi qu'au sud de Majorque, à Ibiza et à Formentera, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/heure.