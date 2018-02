Mauritanie-Sénégal. Gaz. Dorival Bettencourt: "Il faut investir dans la diversification de l'économie"

© Copyright : DR

Les découvertes d’importantes ressources gazières à cheval sur la Mauritanie et le Sénégal suscitent l’espoir d'un avenir meilleur de part et d'autre de la frontière. Toutefois, pour Dorival Bettencourt, conseiller senior en pétrole et gaz chez Sustainable business, des préalables sont nécessaires.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé