Mauritanie: que vaut la loi anti-discrimination adoptée jeudi?

L'Assemblée nationale a examiné et adopté un projet de loi réprimant le phénomène de la discrimination au cours d'une séance plénière qui s'est déroulée jeudi. Un texte qui pourrait rendre plus tendues les relations entre les autorités et la mouvance anti-esclavagiste.