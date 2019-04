Mauritanie. Présidentielle 2019: Kane Hamidou Baba candidat de la mouvance négro-africaine

La communauté négro-africaine de Mauritanie a décidé de participer à la présidentielle de juin prochain avec un candidat unique, Kane Hamidou Baba. Celui-ci est appelé à porter les revendications de toute une communauté qui se sent de plus en plus marginalisée et exclue.