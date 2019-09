Mauritanie: les propos d’un conseiller saoudien sur l’arabité de quelques pays de la Ligue arabe fâchent

La Ligue des Etats arabes soutient la décision du royaume.

Un conseiller saoudien aurait demandé l’expulsion de la Mauritanie et de quelques pays africains de la Ligue arabe, au motif que ces Etats ne peuvent assimilés à des "pays arabes". Des propos qui suscitent un certain malaise auprès des pourfendeurs d’une "arabité" exclusive du pays et des autorités.