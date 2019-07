Mauritanie. Apostasie: libéré, le blogueur taxé de blasphème quitte son pays pour le Sénégal

Le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mkheïtir, initialement condamné à mort pour blasphème, a “retrouvé la liberté” après plus de cinq ans et demi de détention et a rejoint le Sénégal. C‘était le “plus ancien journaliste-citoyen détenu en Afrique francophone” selon Reporters Sans Frontières.