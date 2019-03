© Copyright : DR

Les marines russe et chinoise organiseront, fin avril-début mai, des manœuvres militaires conjointes, a indiqué mercredi le ministère russe de la Défense.

Les deux forces marines travailleront lors de ces manœuvres sur des éléments opérationnels communs basés sur l'organisation de communication et les tirs de roquette et d’artillerie sur des cibles maritimes et aériennes, a précisé le ministère russe. Elles testeront également les manœuvres de soutien à la recherche et au sauvetage, a poursuivi la même source, ajoutant que les navires de la marine chinoise et russe ainsi que les sous-marins diesel-électrique des deux pays prendront part à ces manœuvres.

Une délégation militaire chinoise est arrivée à Saint-Pétersbourg afin de prendre part à la conférence de planification de ces exercices militaires avec la participation d’une délégation d’officiers du commandement principal de la marine russe et de la flotte du Pacifique, a rappelé la même source.