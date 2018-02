Mali: pour le G5 Sahel, "il faut buter les djihadistes jusque dans les chiottes"

Directement visés par la lente montée en puissance de la force du G5 Sahel aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les groupes jihadistes tentent de la contrecarrer par des attaques de plus en plus meurtrières, selon des experts.