Une photo d’une femme algérienne handicapée et d’un âge respectable, manifestant sur fauteuil roulant, contre le régime algérien en place fait le tour du Web et suscite de nombreux commentaires.

Les Algériens sont descendus dans la rue pour le 38e vendredi consécutif pour exprimer leur rejet de l'élection présidentielle du 12 décembre et exiger le départ du régime en place.

L’image d’une dame a retenu l’attention. Sur fauteuil roulant et bravant le froid et la pluie, elle a tenu à ses joindre aux manifestants.

«Cela (l’image, ndlr) suffit. Et vous ne pouvez trouver les mots justes», a commenté un internaute ayant publié le cliché sur sa page Facebook.

Un autre a commenté: « Les mots sont parfois ne suffisent pas pour décrire ce qu'on éprouve autant se contenter de dire simplement bravo à cette brave dame d'Algérie».

L’image a été plusieurs fois partagée et commentée. Elle dénote la détermination d’un peuple, tous âges et toutes couches sociales confondues, a chasser la dictature militaire, et instaurer un État civil réellement démocratique et populaire.