Liberté syndicale: épinglée, l’Algérie s'attaque à l'OIT et boude lors de la conférence de Genève

Rien ne va plus entre Alger et l'Organisation internationale du travail (OIT). Le ministre algérien du Travail a boudé les travaux de l'OIT à Genève et le pays refuse d'accueillir la délégation de haut niveau que compte envoyer cette agence de l'ONU.

Par Mar bassine