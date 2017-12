© Copyright : DR

Le Venezuela a ordonné, samedi, l’expulsion de l'ambassadeur du Brésil à Caracas, Ruy Carlos Pereira, ouvrant la voie à une crise diplomatique entre les deux pays sud-américains.

La décision a été annoncée à la télévision publique du Venezuela par Delcy Rodríguez, ex-ministre des relations étrangères et présidente de l'Assemblée nationale constituante vénézuélienne, qui a souligné que l’ambassadeur sera déclaré persona non grata et que l'expulsion sera maintenue jusqu’au rétablissement du "processus constitutionnel que le gouvernement (NDLR brésilien) a violé".

En plus du diplomate brésilien, l’Assemblée nationale constitutive a décidé d’expulser le chargé d’affaires du Canada, Craib Kowalik, "pour son intrusion permanente" dans les affaires internes du Venezuela.

La décision du Venezuela intervient quelques jours après que le président brésilien Michel Temer ait critiqué le gouvernement du Venezuela lors des travaux de la 51ème Conférence du Marché commun du Sud, qui s'est tenue jeudi à Brasilia.

Le jour même, le gouvernement brésilien a émis un communiqué condamnant le harcèlement continu de l’opposition par le régime de Nicolas Maduro, ainsi que la dissolution arbitraire des gouvernements municipaux de Caracas et d’Alto Apure et l'imposition d'exigences compromettant la participation des partis de l'opposition au processus électoral dans le pays.

Dans ce document, le Brésil a également demandé au gouvernement du président Nicolas Maduro de reconnaître la gravité de la situation humanitaire au Venezuela et d’autoriser l’entrée de l’aide internationale nécessaire pour répondre aux besoins de la société vénézuélienne, en particulier dans le domaine de la santé et de l’alimentation.