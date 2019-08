© Copyright : DR

Le test par les Etats-Unis d'un missile de croisière interdit par le Traité sur l’élimination des missiles à portée courte et intermédiaire (INF) est "une manifestation d’escalade militaire", affirme ce mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Ryabkov.

"Le test du missile Tomahawk est regrettable. Les Etats-Unis ont manifestement opté pour une escalade des tensions militaires", a indiqué le diplomate russe qui réagissait à la diffusion d’une vidéo du Pentagone montrant le test d’un missile qui a touché sa cible à une distance de 500 km.

"Le test du missile Tomahawk a eu lieu 16 jours après que les Etats-Unis se soient retirés du traité INF. Il ne pouvait probablement pas y avoir de confirmation plus claire et explicite que le développement de ce missile avait été effectué aux Etats-Unis longtemps avant la fin du traité notamment avec les travaux de recherche et de développement", a souligné Sergueï Ryabkov.

Notant que la Russie ne succombera pas aux provocations, le vice-ministre russe a réitéré l’attachement de son pays à un moratoire unilatéral sur le déploiement de systèmes de missiles à courte et moyenne portée "jusqu’à ce que de tels systèmes soient déployés par les Etats-Unis dans tous les pays et régions du monde".

Signé le 8 décembre 1987 à Washington entre les Etats-Unis et l’ex-Union soviétique, le traité "INF" visait à interdire l’accès aux missiles nucléaires de portée courte (500 à 1000 km) et moyenne (1000 à 5500 km).