Le "sida du cacao" menace la production des 2 leaders mondiaux

Le Côte d’Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux de cacao, font face au «Swollen Shoot». Ce virus qui n’attaque que les cacaoyers ouest-africains fait des ravages et décime les plantations. Plusieurs centaines de milliers d’hectares seront détruits.

Par Kofi Gabriel