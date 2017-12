© Copyright : dr

Les autorités saoudiennes exigent au moins 6 milliards de dollars du prince Al-Walid ben Talal en échange de sa libération, dévoile Wall Street Journal.

L’empire commercial du prince saoudien Al-Walid ben Talal est en péril. Les autorités saoudiennes exigent du prince arrêté le 4 novembre dernier dans le cadre d’une campagne anticorruption menée par le prince héritier Mohamed Ben Salman, «au moins 6 milliards de dollars» en échange de sa libération, révèle le Wall Street Journal (WSJ).

Al-Walid ben Talal, 62 ans, est la 57e personne la plus riche du monde, avec une fortune de 18 milliards de dollars selon l'indice Bloomberg Billionaires. Il est reconnu internationalement pour ses investissements dans des sociétés telles que Citigroup Inc., Apple Inc. et Twitter Inc.

La cotation de la compagnie d’investissement du prince saoudien a chuté de 9,9% au lendemain de son interpellation, le 5 novembre dernier. Lundi 6 novembre, Bloomberg a estimé la fortune d’Al Walid à 17,8 milliards de dollars.

Selon le Wall Street Journal, Al-Walid ben Talal serait en train de négocier avec le gouvernement saoudien, "acceptant comme paiement pour sa libération une grande partie de son conglomérat, Kingdom Holding Co". Kingdom Holding est cotée à la bourse saoudienne et a une valeur de marché de près de 9 milliards de dollars.