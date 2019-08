© Copyright : DR

Le président américain Donald Trump a de nouveau proposé mardi sa médiation entre l'Inde et le Pakistan au sujet de la "situation explosive" au Cachemire qui suscite des inquiétudes internationales.

"Le Cachemire est un endroit très compliqué (…) Je ferai de mon mieux si je peux servir de médiateur", a indiqué le président des Etats-Unis, après s'être entretenu au téléphone avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le chef du gouvernement pakistanais Imran Khan pour évoquer la nécessité de "réduire les tensions au Cachemire".

Ce n'est pas la première fois que Trump offre ses services dans ce dossier qui a déjà été à l'origine de deux des trois guerres que l'Inde et le Pakistan se sont livré depuis leur partition en 1947.

En recevant le Premier ministre pakistanais Imran Khan à la Maison Blanche fin juillet, il avait assuré que le chef du gouvernement indien Narendra Modi lui avait demandé d'être "médiateur" ou "arbitre" au sujet du Cachemire.

Cotre toute attente, le gouvernement indien avait aussitôt démenti une telle requête de la part de New Delhi, où la question est très sensible et où l'on répète qu'elle est du strict ressort du dialogue bilatéral avec Islamabad.

Les tensions sont montées d’un cran au Cachemire depuis que l'Inde a révoqué le 5 août l'autonomie constitutionnelle de la partie du territoire himalayen qu'elle contrôle.

Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la circulation avaient été imposés par les autorités indiennes la veille de cette annonce. Au moins 4.000 personnes ont été interpellées au Cachemire indien depuis lors.