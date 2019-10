Le plus long vol direct de l'histoire a atterri

L'équipage du plus long vol de l'Histoire à l'atterrissage.

© Copyright : DR

Le plus long vol sans escale de l'histoire a atterri dimanche matin à Sydney après plus de 19 heures dans les airs depuis son départ de New York, une prouesse que la compagnie Qantas envisage de traduire prochainement en succès commercial.