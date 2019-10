Croquis des trois chimistes récompensés John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino.

Le Prix Nobel de chimie 2019 a été attribué aux chercheurs américain d'origine allemande John B. Goodenough, britannique Stanley Wittingham, et japonais Akira Yoshiro, pour leurs contribution au développement des batteries au lithium, a annoncé, mercredi à Stockholm, l’Académie royale des sciences.

"Le prix Nobel de chimie 2019 récompense le développement de la batterie lithium-ion. Cette batterie légère, rechargeable et puissante est désormais utilisée dans tous les domaines, des téléphones portables aux ordinateurs portables en passant par les véhicules électriques. Il peut également stocker d'importantes quantités d'énergie provenant de l'énergie solaire et éolienne, rendant possible une société sans combustibles fossiles", a motivé l’Académie.

"Les batteries lithium-ion ont révolutionné nos vies depuis leur entrée sur le marché en 1991. Elles ont jeté les bases d'une société sans fil et sans combustibles fossiles et sont d'un grand avantage pour l'humanité", a expliqué la même source.

Les batteries lithium-ion sont utilisées dans le monde entier pour alimenter les appareils électroniques portables utilisés pour communiquer, travailler, étudier, écouter de la musique et rechercher des connaissances. Les batteries au lithium ont également permis le développement de voitures électriques à longue portée et le stockage d’énergie provenant de sources renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

La pile au lithium-ion a été fondée lors de la crise du pétrole dans les années 1970.

Stanley Whittingham a travaillé au développement de méthodes pouvant conduire à des technologies d’énergie sans combustibles fossiles. Il a commencé des recherches sur les supraconducteurs et a découvert un matériau extrêmement riche en énergie, qu'il avait utilisé pour créer une cathode innovante dans une batterie au lithium.

John Goodenough a prédit que la cathode aurait un potentiel encore plus grand si elle était fabriquée avec un oxyde métallique au lieu d'un sulfure métallique. Après une recherche systématique, il a démontré en 1980 que l’oxyde de cobalt avec des ions lithium intercalés pouvait produire jusqu’à quatre volts. C’était une avancée importante qui conduirait à des batteries beaucoup plus puissantes.

Akira Yoshino a créé la première batterie lithium-ion viable sur le plan commercial en 1985. Au lieu d'utiliser du lithium réactif dans l'anode, il a utilisé du coke de pétrole, un matériau carboné qui, comme l'oxyde de cobalt de la cathode, peut intercaler les ions lithium.

Le résultat est une batterie légère et résistante qui peut être chargée des centaines de fois avant que ses performances ne se détériorent. L'avantage des batteries lithium-ion réside dans le fait qu'elles ne reposent pas sur des réactions chimiques qui décomposent les électrodes, mais sur des ions lithium s'écoulant entre l'anode et la cathode.

John B. Goodenough est né en 1922 à Jena en Allemagne. Il est professeur à l’Université de Texas à Austin aux Etats-Unis.

Stanley Wittingham est né au Royaume-Uni en 1941. Il est professeur à l’Université Binghamton, qui fait partie de l’Université d’Etat de New York.

Akira Yoshiro est né à Suita au Japon en 1948. Il est professeur aux Universités de Tokyo, Meijo et Nagoya.

Le prix Nobel de Chimie 2018 a été décerné à Frances H. Arnold (USA), George P. Smith (USA) et Sir Gregory P. Winter (Grande-Bretagne) pour leurs travaux sur les enzymes et les bactériophages.