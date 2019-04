© Copyright : DR

Le tout nouveau premier ministre algérien, Noureddine Bedoui, s’est fendu dès l’entame de sa mission d’un communiqué où il a promis «plus de transparence dans la distribution de la publicité publique aux médias publics et privés». Cherchez la femme!

Quand on parle du loup, il sort du bois. Noureddine Bedoui, dont les rencontres «very hot» avec la très pulpeuse correspondante à Paris des chaînes Canal Algérie et ENTV, Afaf Belhouchet, ont été épinglées par le360 pas plus tard que jeudi 4 avril, se signale à nouveau à l’attention des (méchants) journalistes.

Serrez vos ceintures: la première décision qu’il annonce, du haut de sa libido débordante, depuis sa toute récente prise de fonction à la tête du «gouvernement poisson d’avril», formé entre deux «jambes en l’air»!, a un arrière-goût de revanche contre le commun des journalistes. Tenez: «comme première mesure annoncée par le gouvernement Bedoui dès l’entame de sa mission, l’adoption de plus de transparence dans la DISTRIBUTION de la publicité publique aux médias publics et privés».

Derrière cette première décision du tout nouveau premier ministre, -coureur de jupons »-, il y aurait une «arrière-pensée politique», croit savoir un confrère algérien. «L’arrière-pensée politique est difficile à dissimuler dans cet empressement de Noureddine Bedoui à revoir les choses au niveau de l’ANEP (l’agence qui gère la très précieuse manne publicitaire: Ndlr) dès la première réunion qu’il a présidée en tant que Premier ministre», commente-t-il.

Décryptons: la «DISTRIBUTION» du butin publicitaire devrait désormais se faire proportionnellement à la disposition des «journalistes/voyeuristes» à fermer les yeux sur les frasques du Don Juan Noureddine Bedoui, réputé avoir un goût prononcé pour les femmes mariées.

Mais voilà, rien n’est encore acquis, fût-ce même au prix de cette sacro-sainte cécité appelée des voeux de Bedoui. Qui pourrait alors garantir qu’une partie du butin n’aille (plutôt) à ses maîtresses, qui d'ailleurs sont légion?

Personne. La libido a ses raisons que la Raison ne connaît pas.

Est-ce un hasard si le très libidineux Bedoui a sollicité les services d’Afaf Belhouchet pour l’aider, la tête sur l’oreiller, à former un gouvernement dont les membres sont de célèbres anonymes, inexpérimentés et incompétents?