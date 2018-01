Le chat Grincheux gagne 710.000 dollars au tribunal

C'est l'un des chats les plus célèbres du monde et surtout de la Toile grâce à sa moue perpétuellement boudeuse. Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, (le Chat Grincheux), s'est fâché tout rouge lorsqu'une entreprise de café a placardé son minois pas content sur des produits non autorisés.