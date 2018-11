© Copyright : DR

L'auteur de la fusillade qui a fait 12 morts, mercredi soir dans un bar de Thousand Oaks, en Californie (dans l’Ouest des Etats-Unis), est un ancien soldat ayant servi en Afghanistan et connu pour des troubles psychiques, ont indiqué jeudi les autorités.

Ian David Long (28 ans), qui se serait suicidé, avait servi dans le corps d'élite des Marines et a notamment été déployé en Afghanistan durant sept mois, a indiqué Geoff Dean, le shérif du comté de Ventura situé à la périphérie de Los Angeles, lors d’une conférence de presse. Le suspect était connu des services de police et de ses voisins pour des troubles psychiques et rien ne laissait envisager un quelconque lien terroriste.

"Il serait prématuré de spéculer sur les motivations" du tireur mais "à ce stade rien n'indique qu'il avait des complices", a souligné, pour sa part, Paul Delacourt, un responsable du FBI. "Nous allons suivre toutes les pistes nécessaires", matérielles, vidéos ou informatiques, a-t-il ajouté, notant que les preuves collectées au domicile du suspect et dans le bar devaient encore être analysées.

Ian David Long avait abattu le garde de sécurité avant de pénétrer dans le bar pour y perpétrer sa tuerie, avait indiqué jeudi matin le shérif de Ventura, qui a décrit une "scène horrible", avec "du sang partout". Parmi les victimes décédées figurent un agent de police, Ron Helus, parmi les premiers à intervenir sur les lieux. L'homme de 54 ans a été qualifié de "héros" par le shérif Dean.

Le président Donald Trump, qui a ordonné que tous les drapeaux du pays soient mis en berne en mémoire des victimes, a écrit sur Twitter, qu’"il faut trouver une solution pour en finir avec cette absurdité et les tueries que l'on aurait pu éviter qui privent notre pays de vies innocentes". Les fusillades sont très courants aux Etats-Unis, qui comptent environ un tiers des armes à feu dans le monde, avec pourtant de faibles mesures de contrôle. On estime à 300 millions le nombre d'armes à feu en circulation pour 318 millions d'habitants, soit une moyenne d'une arme par habitant.