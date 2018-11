La loi sur la laïcité amendée pour encadrer le financement de l'islam en France

La grande mosquée de Paris.

Le gouvernement français réfléchit à amender la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat et commencera à consulter les représentants des cultes "dès la semaine prochaine", ont annoncé ce lundi les ministres de la Justice et de l'Intérieur.