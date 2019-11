© Copyright : DR

La Cour européenne de justice a décidé, mardi, que les produits alimentaires provenant des Territoires palestiniens occupés par Israël doivent mentionner les indications d'origine exactes et préciser si elles émanent d'une colonie israélienne, afin de "ne pas induire en erreur" le consommateur.

Cette décision, qui concerne tous les États membres de l'UE, a été prise "afin d'éviter que les consommateurs ne puissent être induits en erreur quant au fait que l’État d'Israël est présent dans les territoires concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant qu'entité souveraine", explique la Cour de justice, ajoutant que l'étiquetage "colonies israéliennes" et la mention du territoire d'origine de ces denrées est obligatoire au vu d'un règlement européen de 2011.

Cet arrêt de l'instance judiciaire européenne a été salué par la Palestine (OLP). "Nous nous félicitons de la décision de la Cour européenne de justice et appelons tous les pays européens à mettre en oeuvre cette obligation légale et politique", a indiqué le secrétaire général de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat.

"Nous ne voulons pas que ces produits soient uniquement identifiés comme provenant de colonies illégales, mais souhaitons qu'ils soient bannis des marchés internationaux", a précisé M. Erekat dans un communiqué.

Plus de 600.000 colons israéliens sont désormais installés à Al-Qods-Est et en Cisjordanie où vivent un total d'environ trois millions de Palestiniens. Ces colonies n'ont "aucun fondement en droit" et constituent une "violation flagrante du droit international", selon la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU.