Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé, vendredi à Regina, la nomination de Brenda Lucki, comme nouvelle Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), devenant ainsi la première femme à occuper ce poste, dans l'histoire de la police fédérale au pays.

"Je suis heureux d’annoncer la nomination de Brenda Lucki comme 24e Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. C’est une dirigeante exceptionnelle qui a la réputation de travailler fort, d’être une policière dévouée et de chercher constamment des façons d’améliorer le statu quo", a déclaré M. Trudeau.

La nomination de Mme Lucki marque un changement de culture au sein de la GRC, secouée depuis des années par des scandales de harcèlement et de discrimination.

"Une leader chevronnée, Mme Brenda Lucki possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés, tout en répondant aux besoins de la GRC", a affirmé M. Trudeau.

"Elle jouera un rôle vital pour faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones, promouvoir l’égalité des sexes, soutenir le bien-être mental au sein de la GRC, remédier au harcèlement en milieu de travail et protéger les libertés civiles de tous les Canadiens", a soutenu le Premier ministre, faisant savoir que cette nomination entrera en vigueur le 16 avril prochain.

De décembre 2006 à juin 2007, une femme, Beverley Busson, avait déjà occupé le poste de commissaire de la GRC mais de manière intérimaire.

Originaire d’Edmonton, Mme Lucki s’est distinguée pendant sa longue carrière à la GRC, puisqu’au cours de ses presque 32 ans au service de la police nationale, elle a travaillé dans les divisions du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Elle a également travaillé auprès des Nations Unies en ex-Yougoslavie, en plus d’aider à choisir et à former les unités de police affectées à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti.

Depuis le mois d’octobre 2016, Brenda Lucki est commandante divisionnaire de la Division Dépôt, où elle veille à ce que les cadets reçoivent la meilleure formation possible, y compris une formation en matière de diversité, avant d’entrer au service des différentes communautés à travers le pays.

"Je n’aurai pas toutes les réponses, mais je vais poser toutes les bonnes questions, et même les questions difficiles. Je vais retourner toutes les pierres", a soutenu Mme Lucki lors d'un point de presse après l’annonce de sa nomination, insistant sur la nécessité de "moderniser" la GRC.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a reconnu que "les défis internes liés aux abus de pouvoir, au racisme et à l’empiétement sur les libertés civiles ont fait mal à la réputation de la GRC".

La nomination de Brenda Lucki survient alors que les révélations embarrassantes se multiplient sur les inconduites sexuelles et le sexisme dans les rangs de la GRC, un an après que l’ancien patron de la police fédérale, Bob Paulson, eut présenté ses excuses pour la discrimination contre les policières et convenu d'une entente à l'amiable de 100 millions de dollars dans deux actions collectives menées par des employées.