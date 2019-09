© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé jeudi son rival Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale, deux jours après des élections législatives n'ayant pas réussi à faire de vainqueur.

"Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats des élections montrent que cela n'est pas possible. Les gens n'ont pas à décider entre les deux blocs. Par conséquent, il n'y a pas d'autre choix que de former un gouvernement d'union, aussi large que possible", a déclaré Netanyahu dans un message vidéo.